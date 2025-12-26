«Ковентри» потребовал от «Вест Хэма» сумму свыше 200 миллионов евро за нападающего сборной США

Дата публикации: 26-12-2025 12:38

Лондонский "Вест Хэм" продолжает активно искать новые пути для укрепления своей атакующей линии в январское трансферное окно, в надежде усилить команду в борьбе за более высокие позиции в Премьер-лиге. Об этом сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

Согласно сведениям источника, "молотобойцы" включили в свой список кандидатов нападающего "Вулверхэмптона" Йёргена Ларсена. Однако, интерес к норвежцу проявляет не только "Вест Хэм", но и "Кристал Пэлас". Отмечается, что "волки" ранее уже дали понять, что не намерены расставаться с Ларсеном дешевле 55 миллионов фунтов стерлингов (примерно 64,4 миллиона евро).

Также в шорт-листе "Вест Хэма" значится Эллис Симмс, представляющий "Ковентри" - одного из лидеров Чемпионшипа. Руководство клуба из Ковентри не стремится отпускать своего ключевого форварда и рассчитывает сохранить важного игрока до конца сезона.

Отдельный интерес лондонского клуба был адресован и Хаджи Райту, выступающему за сборную США. Однако руководство "Ковентри" заняло крайне жёсткую позицию: за форварда, который уже отличился восемью голами в 18 матчах текущего сезона, потребовали внушительную компенсацию в 200 миллионов фунтов стерлингов (примерно 234 миллиона евро), практически поставив крест на переговорах по трансферу.