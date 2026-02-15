«Ливерпуль» крупно обыграл «Брайтон» в 4-м раунде Кубка Англии

Дата публикации: 15-02-2026 01:58

В рамках четвёртого раунда Кубка Англии состоялся захватывающий матч между командами Ливерпуль и Брайтон энд Хоув Альбион. Хозяева поля, выступавшие на родном стадионе Энфилд в Ливерпуле, уверенно одержали победу с разгромным счётом 3:0. Главным судьёй встречи был назначен Стюарт Атвелл из Нунатона, Уорикшир, который грамотно контролировал ход поединка и принимал уверенные решения на протяжении всего матча.

Первыми отличились мерсисайдцы. На 42-й минуте Кёртис Джонс сумел открыть счёт, воспользовавшись ошибкой защиты соперника, и вывел Ливерпуль вперёд. В начале второго тайма, на 56-й минуте, Доминик Собослаи удвоил преимущество своей команды, реализовав отличный пас партнёра. Окончательный итог встречи был закреплён на 68-й минуте, когда Мохамед Салах уверенно реализовал пенальти, не оставив шансов для голкипера Брайтона.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Англии является команда Кристал Пэлас, которая в финальном противостоянии сумела обыграть Манчестер Сити с минимальным счётом 1:0. Турнир продолжается, и болельщиков ждёт ещё немало ярких матчей и неожиданных результатов.