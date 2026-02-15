«Реал» из Мадрида крупно обыграл «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги

Дата публикации: 15-02-2026 01:59

На стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоялся центральный матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились местный "Реал" и "Реал Сосьедад". Главным арбитром этой встречи был Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче одержали хозяева поля - мадридцы оказались сильнее со счётом 4:1. Эта победа позволила им укрепить позиции на вершине турнирной таблицы.

С первых минут встречи "Реал" задал высокий темп и уже на 5-й минуте Гонсало Гарсия вывел свой клуб вперёд. Однако гости смогли быстро отыграться - на 21-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти и восстановил равенство. Спустя всего четыре минуты уже Винисиус Жуниор реализовал одиннадцатиметровый, снова выведя мадридцев вперёд. На 31-й минуте полузащитник Федерико Вальверде укрепил преимущество "сливочных", забив третий гол в ворота "Сосьедада". В начале второй половины игры Винисиус Жуниор оформил дубль, реализовав еще один пенальти. После этого счёт оставался неизменным до финального свистка - новые голы зрители не увидели.

Примечательно, что российский полузащитник "Сосьедада" Арсен Захарян не был включён в заявку на матч. После 24 сыгранных встреч в чемпионате Испании мадридский "Реал" набрал 60 очков и идёт на первом месте, а "Реал Сосьедад" с 31 очком располагается на восьмой позиции.

В следующем туре, который пройдёт 21 февраля, "Реал Сосьедад" дома встретится с "Овьедо", а мадридский "Реал" отправится в гости и сыграет с "Осасуной" в тот же день. Обе встречи обещают быть интересными и важными для команд в борьбе за свои цели в сезоне.