Дата публикации: 15-02-2026 02:00

Состоялся матч 22-го тура чемпионата Франции Лига 1, в котором встретились команды «Париж» и «Ланс». Встреча прошла на стадионе «Жан Буен» в Париже под руководством главного арбитра Бастьена Дешепи. Гостевая команда «Ланс» добилась впечатляющей победы, разгромив соперника со счетом 5:0.

Первый гол в игре забил нападающий гостей Уэсли Саид на 24-й минуте, открыв счет в матче. Спустя некоторое время, на 38-й минуте, все тот же Саид оформил дубль и укрепил преимущество своей команды. После перерыва, на 58-й минуте встречи, форвард «Ланса» Флорьян Товен реализовал пенальти, увеличив разрыв в счете до трех мячей. Финальные минуты оказались также успешными для гостей - на 90-й минуте отличился Райан Фофана, а на пятой компенсированной минуте он же забил еще один гол, доведя счет до 0:5.

Эта уверенная победа позволила «Лансу» набрать 52 очка и выйти на первое место в турнирной таблице Лиги 1, обогнав «ПСЖ», который теперь идет вторым и имеет 51 очко. У команды Матвея Сафонова после этого тура 51 балл. Клуб «Париж», набравший в нынешнем сезоне 22 очка, занимает 15-ю позицию среди участников чемпионата Франции.