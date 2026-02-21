«Интер» намерен конкурировать с «МЮ» за Бальде из «Барселоны» при отступных в €1 млрд

Дата публикации: 21-02-2026 18:15

Клуб "Интер" вместе с "Манчестер Юнайтед" проявляют серьёзный интерес к крайнему защитнику "Барселоны" Алексу Бальде. Итальянский коллектив рассматривает этого 22-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Федерико Димарко, чей контракт с клубом действует до лета 2027 года. Данная информация была опубликована Mundo Deportivo со ссылкой на данные 365Scores.

Сообщается, что в контракте Алекса Бальде прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро. Это означает, что если "Интер" или "Манчестер Юнайтед" захотят усилить свой состав этим защитником, им придётся представить крайне привлекательное финансовое предложение каталонскому клубу.

На сегодняшний день испанский защитник провёл 32 матча во всех соревнованиях текущего сезона, в которых он сумел сделать три результативные передачи. Срок его действующего контракта со "Барселоной" рассчитан до лета 2028 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бальде достигает 60 миллионов евро.

Таким образом, интерес к игроку со стороны европейских топ-клубов подтверждает его высокие качества и перспективы, а также делает его одним из самых ценных молодых защитников, за которым следует внимательно следить.