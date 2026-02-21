Дата публикации: 21-02-2026 18:17

Президент США Дональд Трамп обратился с обращением к знаменитому нападающему саудовского клуба «Аль-Наср» и национальной сборной Португалии, Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду, ты — один из величайших футболистов современности. Мы очень нуждаемся в тебе в Америке. Пожалуйста, собирай свои вещи как можно скорее, твое присутствие здесь крайне важно для нас», — заявил Трамп в видеопослании, которое он разместил в социальной сети X.

Ранее португальская звезда отказался принимать участие в матчах «Аль-Насра», выразив свое недовольство по поводу действий руководства клуба. По сообщениям СМИ, Роналду был разочарован, что в зимнее трансферное окно не было значительных усилений команды. Это стало результатом недостаточной поддержки со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), который управляет не только «Аль-Насром», но и такими клубами, как «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль».

Недовольство футболиста вызвало обеспокоенность среди болельщиков и специалистов, которые внимательно следят за развитием ситуации, учитывая статус Роналду как одного из лучших игроков своего поколения. Тем временем, американские сторонники футбола с нетерпением ждут возможности увидеть Криштиану на полях США и надеются, что он быстро примет решение и присоединится к одной из команд MLS или другой американской лиги.