«Барселона» и «Атлетико» проявляют интерес к защитнику «Райо Вальекано»

Центральный защитник команды «Райо Вальекано» Нобель Менди может продолжить свою карьеру в одном из ведущих клубов Испании. Мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» активно интересуются молодым 21-летним сенегальским футболистом. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной журналистом и инсайдером Экремом Конуром в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Менди сыграл 15 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Защитник по-прежнему принадлежит испанскому клубу «Бетис», но выступает за «Райо Вальекано» на правах аренды. Ожидается, что уже летом он перейдёт в состав мадридского клуба «Атлетико» на постоянной основе. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается примерно в 6 миллионов евро.

Нобель Менди – талантливый игрок, который привлёк к себе внимание благодаря уверенной игре в обороне и перспективам развития. Его умение читать игру и эффективно взаимодействовать с партнёрами по команде делает его заметной фигурой среди молодых защитников испанского чемпионата. Помимо «Атлетико» и «Барселоны», к его кандидатуре проявляют интерес и другие клубы, заинтересованные в усилении оборонительной линии. Менди способен стать ключевым футболистом в обороне, что подогревает активность трансферных слухов вокруг него.