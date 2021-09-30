Наполи - Спартак Москва 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Спартак Москва, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Спартак М
Москва, Россия
|1
|вр
|Алекс Мерет
|6
|зщ
|Мариу Руй
|26
|зщ
|Калиду Кулибали
|44
|зщ
|Костас Манолас
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
46'
|8
|пз
|Фабиан Руис
|7
|пз
|Элиф Элмас
82'
|24
|нп
|Лоренцо Инсинье
41'
|37
|нп
|Андреа Петанья
46'
|21
|нп
|Маттео Политано
74'
|2
|зщ
|Кевин Малку
41'
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
46'
|9
|нп
|Виктор Осимхен
46'
|11
|нп
|Ирвин Лосано
74'
|33
|пз
|Адам Уна
82'
|98
|вр
|Александр Максименко
|14
|зщ
|Георгий Джикия
|2
|зщ
|Самуэль Жиго
|3
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|6
|зщ
|Айртон
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
73'
|18
|пз
|Наиль Умяров
|10
|пз
|Зелимхан Бакаев
89'
|8
|пз
|Виктор Мозес
|24
|пз
|Квинси Промес
|9
|нп
|Эсекьель Понсе
45+2'
|7
|нп
|Александр Соболев
45+2'
|22
|пз
|Михаил Игнатов
73'
|17
|пз
|Александр Ломовицкий
89'
Запасные
|16
|вр
|Хуберт Идасяк
|25
|вр
|Давид Оспина
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|4
|пз
|Диего Демме
|14
|нп
|Дрис Мертенс
|32
|вр
|Артём Ребров
|57
|вр
|Александр Селихов
|38
|зщ
|Андрей Ещенко
|56
|зщ
|Илья Гапонов
|71
|пз
|Степан Мельников
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Руй Витория
Текстовая трансляция
90+11'
Матч окончен! «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Наполи» — 3:2! Москвичи пропустили уже в первой атаке, выдержали натиск, а затем Мариу Руй получил красную карточку. Оставшись в большинстве, спартаковцы прибавили в движении и переломили ход встречи — дубль оформил Промес, ещё один гол забил Игнатов. В концовке неаполитанцы ответили точным ударом Осимхена, но спасти игру не сумел. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+10'
Наиль Умяров
Умяров сфолил на карточку, прихватив разогнавшегося соперника.
90+9'
Максименко поднялся и вернулся в игру. Продолжаем!
90+8'
Затянулась пауза. Соболеву забинтовали голову, а Максименко никак не может подняться.
90+6'
Максименко, играя на выходе, столкнулся с Соболевым. Пауза возникла — нужна помощь медиков голкиперу.
90+4'
2:3
Виктор Осимхен
ГОЛ! Ди Лоренцо вошёл в штрафную, качнул Промеса и прострелил во вратарскую — Осимхен без помех послал мяч в сетку!
90+3'
Москвичи в контратаке убежали четыре в три! Промес сделал пас в штрафную, Ломовицкий сделал скидку на Соболева, который аккуратно перебросил голкипера, но мяч пролетел над перекладиной!
90+2'
Спартаковцы отошли в оборону, не позволяя сопернику бить по воротам.
90'
Шесть минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
90'
1:3
Квинси Промес
ГОЛ! Спартаковцы совершили перехват и провели быструю атаку! Умяров прорвался по центру и сделал пас в штрафную, Соболев прострелил во вратарскую, а Промес переправил мяч в сетку!
89'
Александр Максименко
Максименко получил карточку за затяжку времени.
89'
Александр Ломовицкий
Ломовицкий заменил Бакаева.
88'
Осимхен в контратаке убежал по левому флангу, дошёл до лицевой и пробил с острого угла! Мяч полетел параллельно воротам.
86'
Бакаев в борьбе в чужой штрафной столкнулся с Лосано. И разбит нос у Зелимхана — нужна помощь медиков.
84'
Костас Манолас
Манолас принял на бедро разогнавшегося Айртона и получил карточку.
82'
Максимилиано Кофрие
Удаление у «Спартака»! Кофрие пустил к мячу Осимхена и в прыжке заехал ногой в грудь Виктору! Это вторая жёлтая карточка для бельгийца.
82'
Адам Уна
Уна вышел вместо Элмаса.
80'
1:2
Михаил Игнатов
ГОЛ! Классно сыграно! Айртон ускорился по левому флангу и выкатил мяч на линию штрафной, Бакаев пропустил, а Игнатов в касание пробил точно в нижний угол ворот! Посмотреть эту публикацию в Instagram78' Фабиан Руис Ещё одна карточка — Руис высоко задрал ногу и ударил Умярова.
77'
Момент! Прошла подача в штрафную, Манолас поборолся и из вратарской запустил мяч выше перекладины!
77'
Айртон
Айртон снёс Лосано и получил карточку за срыв перспективной атаки.
76'
Жиго вновь на острие! Самюэль бил головой после подачи Промеса с углового — мяч после рикошета ушёл в сторону.
74'
Ирвин Лосано
Лосано появился на поле вместо Политано.
74'
Михаил Игнатов
Игнатов вошёл в игру вместо Литвинова.
72'
Жиго пробил головой после подачи Бакаева с углового! Мяч пролетел выше перекладины.
70'
По владению мячом уже преимущество у «Спартака» — 52% на 48%. И по ударам впереди красно-белые — 9:7 (в створ — 1:1).
68'
ВАР подтвердил — офсайд был у игроков «Наполи». Гол не засчитан.
67'
«Наполи» забил из офсайда! Манолас высоко выпрыгнул и пробил головой после кросса с фланга — мяч влетел в дальний угол! Но арбитр показал, что у хозяев было «вне игры».
65'
Калиду Кулибали
Кулибали за споры получил «горчичник».
65'
Максимилиано Кофрие
Кофрие сфолил на карточку, сбив набравшего скорость Осимхена.
64'
Ответ «Спартака»! Промес в штрафной накрутил защитника и прострелил в центр — Ди Лоренцо перехватил.
61'
Неаполитанцы убежали в контратаку и заработали угловой. Но гости справились с подачей Политано.
59'
Мозес накрутил защитника на фланге и навесил во вратарскую! Соболев высоко выпрыгнул, но не сумел замкнуть.
57'
Москвичи провели атаку левым флангом и заработали угловой. Промес навесил во вратарскую — Мерет спокойно забрал мяч.
55'
1:1
Квинси Промес
ГОЛ! Спартаковцы разыграли угловой, Мозес ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Промес подстроился и пробил в дальний угол — мяч после рикошета влетел в сетку!
53'
Спартаковцы остановили прорыв Осимхена в контратаке по левому флангу.
52'
Максименко в стиле Нойера далеко выбежал из ворот и головой выбил мяч, опередив Осимхена. Не прошла контратака у «Наполи».
50'
Бакаев сделал пас вразрез, Мозес дошёл до лицевой и навесил слишком высоко — партнёры не дотянулись.
48'
Заброс к штрафной «Спартака», Кофрие поставил корпус и не позволил Осимхену зацепиться за мяч.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
Андре Замбо Ангисса
Замбо Ангисса и Осимхен вышли вместо Петаньи и Зелиньского.
46'
Виктор Осимхен
Двойную замену в перерыве провёл Лучано Спаллетти.
45+10'
Перерыв! 1:0 в пользу «Наполи» после первого тайма. Неаполитанцы открыли счёт уже в первой атаке — отличился Элмас. Затем хозяева не реализовали ещё несколько моментов, а на 30-й минуте Мариу Руй получил красную карточку. Спартаковцы активно провели концовку и это даёт надежду на второй тайм! Посмотреть эту публикацию в Instagram45+9'Промес освободился от опеки, сместился к центру и пробил низом! Мерет накрыл мяч после рикошета.
45+8'
Александр Соболев
И Александр получил «горчичник».
45+8'
Джованни Ди Лоренцо
Ди Лоренцо за стычку с Соболевым получил жёлтую карточку.
45+7'
Арбитр отменил решение — нет пенальти! Видимо, посчитал, что Промес сам наступил на ногу Политано. Жалко.
45+5'
И стычка! Арбитр побежал смотреть повтор момента с падением Промеса, а футболисты немного потолкались.
45+5'
Пенальти в ворота «Наполи»! Соболев поборолся в штрафной, Промес подхватил мяч, развернулся и получил по ногам от Политано!
45+3'
Позиционная атака «Спартака», Литвинов плотно пробил с 27 метров — мяч просвистел над перекладиной.
45+2'
Александр Соболев
Соболев вошёл в игру вместо Понсе.
45+1'
Руслан Литвинов
Ещё одна карточка — Литвинов проиграл позицию и заехал по ногам Зелиньскому.
45'
Пять минут компенсировал арбитр к первому тайму. Многовато остановок было.
43'
Эсекьель Понсе
Понсе не успел к мячу и влетел в Маноласа. Жёлтая карточка. Хотя неаполитанцы просили красную для форварда «Спартака».
41'
Кевин Малку
Малку заменил Инсинье. Спаллетти нужно перестроить игру «Наполи» в меньшинстве.
40'
Промес получил пас в штрафной, но завозился и не сумел пробить, а затем ещё и сфолил.
38'
Контратакой ответили спартаковцы, Бакаев дошёл до штрафной, ушёл чуть в сторону и пробил в защитника!
37'
Быстрая атака «Наполи»! Петанья влетел в штрафную и сделал скидку в центр — Жиго накрыл удар Инсинье, а Зелиньски после подбора зарядил выше перекладины!
35'
Жиго присел на газон — нужна помощь медиков. Что-то с ногой у француза. Спартаковцы временно в меньшинстве.
33'
Айртон промчался по левому флангу и вырезал подачу во вратарскую! Понсе не успел к мячу.
31'
Промес вырезал подачу со штрафного, Умяров выпрыгнул и пробил головой — промах.
30'
Мариу Руй
Удаление у «Наполи»! Арбитр посмотрел повтор и изменил решение. Мариу Руй получил прямую красную карточку за подкат против Мозеса.
29'
Мариу Руй
ВАР в деле! Смотрят момент с фолом против Мозеса на предмет красной карточки!
28'
Мариу Руй в грубом подкате влетел в Мозеса. Арбитр показал жёлтую карточку игроку «Наполи».
27'
Спартаковцы устроили перепас возле чужой штрафной, но в итоге Понсе ошибся в простой ситуации, отправив мяч в аут.
26'
Заброс к штрафной «Наполи»! Мерет выбежал далеко вперёд и головой выбил мяч в аут, опередив Понсе.
24'
По владению мячом большое преимущество у «Наполи» — 67% на 33%. И по ударам впереди неаполитанцы — 5:2 (в створ — 1:0).
22'
Инсинье промчался по левому флангу и попытался на скорости влететь в штрафную, но Мозес выбил мяч у соперника.
21'
Угловой для «Спартака». Жиго откликнулся на подачу, но не сумел толком пробить.
20'
Шанс у «Наполи»! Инсинье вырезал диагональ на дальнюю штангу, Ди Лоренцо выскочил и пробил в упор — Максименко спас!
18'
Мариу Руй сделал заброс в штрафную! Кофрие здорово поборолся и помешал Петанье пробить по воротам.
16'
Хорошо ходит мяч у «Наполи». Хозяева много времени проводят на чужой половине поля — игра под контролем команды Лучано Спаллетти.
14'
Джикия получил повреждение, заблокировав удар Петаньи. Капитан «Спартака» лежит на газоне и держится за ногу.
13'
Спартаковцы организовали атаку правым флангом. Бакаев поторопился и не сумел сделать передачу на ход Мозесу.
11'
Момент! Инсинье навесил в штрафную, Ди Лоренцо сделал скидку в центр — Жиго выставил ногу и заблокировал опасный удар Петаньи.
9'
Умяров из глубины сделал длинный заброс к чужой штрафной! Промес рвался, но не успел к мячу.
7'
Инсинье с углового навесил во вратарскую! Кофрие выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
5'
Элмас на фланге убежал от Айртона, но Джикия успел на подстраховку и выбил мяч у соперника.
3'
Бакаев в контратаке рвался в штрафную, но не сумел на дриблинге пройти Кулибали. Аут для красно-белых.
1'
1:0
Элиф Элмас
ГОЛ! В первой же атаке забили хозяева! Инсинье с фланга навесил в штрафную, Максименко ошибся на выходе, а Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота!
1'
Матч начался! Неаполитанцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Наполи» — «Спартак». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.