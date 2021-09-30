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Наполи - Спартак Москва 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
НаполиСпартак М

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Спартак Москва, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Спартак М
Москва, Россия
1ИталияврАлекс Мерет
6ПортугалиязщМариу Руй
26СенегалзщКалиду Кулибали
44ГрециязщКостас Манолас
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
20ПольшапзПётр Зелиньски
46'
8ИспанияпзФабиан Руис
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
82'
24ИталиянпЛоренцо Инсинье
41'
37ИталиянпАндреа Петанья
46'
21ИталиянпМаттео Политано
74'
2ФранциязщКевин Малку
41'
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
46'
9НигериянпВиктор Осимхен
46'
11МексиканпИрвин Лосано
74'
33АлжирпзАдам Уна
82'
98РоссияврАлександр Максименко
14РоссиязщГеоргий Джикия
2ФранциязщСамуэль Жиго
3БельгиязщМаксимилиано Кофрие
6Бразилиязщ Айртон
68РоссиязщРуслан Литвинов
73'
18РоссияпзНаиль Умяров
10РоссияпзЗелимхан Бакаев
89'
8НигерияпзВиктор Мозес
24НидерландыпзКвинси Промес
9АргентинанпЭсекьель Понсе
45+2'
7РоссиянпАлександр Соболев
45+2'
22РоссияпзМихаил Игнатов
73'
17РоссияпзАлександр Ломовицкий
89'
Запасные
16ПольшаврХуберт Идасяк
25КолумбияврДавид Оспина
5БразилиязщЖуан Жесус
13КосовозщАмир Ррахмани
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
4ГерманияпзДиего Демме
14БельгиянпДрис Мертенс
32РоссияврАртём Ребров
57РоссияврАлександр Селихов
38РоссиязщАндрей Ещенко
56РоссиязщИлья Гапонов
71РоссияпзСтепан Мельников
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ПортугалияРуй Витория
Текстовая трансляция
90+11'
Матч окончен! «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Наполи» — 3:2! Москвичи пропустили уже в первой атаке, выдержали натиск, а затем Мариу Руй получил красную карточку. Оставшись в большинстве, спартаковцы прибавили в движении и переломили ход встречи — дубль оформил Промес, ещё один гол забил Игнатов. В концовке неаполитанцы ответили точным ударом Осимхена, но спасти игру не сумел. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+10'
 
Наиль Умяров
Умяров сфолил на карточку, прихватив разогнавшегося соперника.
90+9'
Максименко поднялся и вернулся в игру. Продолжаем!
90+8'
Затянулась пауза. Соболеву забинтовали голову, а Максименко никак не может подняться.
90+6'
Максименко, играя на выходе, столкнулся с Соболевым. Пауза возникла — нужна помощь медиков голкиперу.
90+4'
2:3
Виктор Осимхен
ГОЛ! Ди Лоренцо вошёл в штрафную, качнул Промеса и прострелил во вратарскую — Осимхен без помех послал мяч в сетку!
90+3'
Москвичи в контратаке убежали четыре в три! Промес сделал пас в штрафную, Ломовицкий сделал скидку на Соболева, который аккуратно перебросил голкипера, но мяч пролетел над перекладиной!
90+2'
Спартаковцы отошли в оборону, не позволяя сопернику бить по воротам.
90'
Шесть минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
90'
1:3
Квинси Промес
ГОЛ! Спартаковцы совершили перехват и провели быструю атаку! Умяров прорвался по центру и сделал пас в штрафную, Соболев прострелил во вратарскую, а Промес переправил мяч в сетку!
89'
 
Александр Максименко
Максименко получил карточку за затяжку времени.
89'
 
Александр Ломовицкий
Ломовицкий заменил Бакаева.
88'
Осимхен в контратаке убежал по левому флангу, дошёл до лицевой и пробил с острого угла! Мяч полетел параллельно воротам.
86'
Бакаев в борьбе в чужой штрафной столкнулся с Лосано. И разбит нос у Зелимхана — нужна помощь медиков.
84'
 
Костас Манолас
Манолас принял на бедро разогнавшегося Айртона и получил карточку.
82'
 
Максимилиано Кофрие
Удаление у «Спартака»! Кофрие пустил к мячу Осимхена и в прыжке заехал ногой в грудь Виктору! Это вторая жёлтая карточка для бельгийца.
82'
 
Адам Уна
Уна вышел вместо Элмаса.
80'
1:2
Михаил Игнатов
ГОЛ! Классно сыграно! Айртон ускорился по левому флангу и выкатил мяч на линию штрафной, Бакаев пропустил, а Игнатов в касание пробил точно в нижний угол ворот! Посмотреть эту публикацию в Instagram78' Фабиан Руис Ещё одна карточка — Руис высоко задрал ногу и ударил Умярова.
77'
Момент! Прошла подача в штрафную, Манолас поборолся и из вратарской запустил мяч выше перекладины!
77'
 
Айртон
Айртон снёс Лосано и получил карточку за срыв перспективной атаки.
76'
Жиго вновь на острие! Самюэль бил головой после подачи Промеса с углового — мяч после рикошета ушёл в сторону.
74'
 
Ирвин Лосано
Лосано появился на поле вместо Политано.
74'
 
Михаил Игнатов
Игнатов вошёл в игру вместо Литвинова.
72'
Жиго пробил головой после подачи Бакаева с углового! Мяч пролетел выше перекладины.
70'
По владению мячом уже преимущество у «Спартака» — 52% на 48%. И по ударам впереди красно-белые — 9:7 (в створ — 1:1).
68'
ВАР подтвердил — офсайд был у игроков «Наполи». Гол не засчитан.
67'
«Наполи» забил из офсайда! Манолас высоко выпрыгнул и пробил головой после кросса с фланга — мяч влетел в дальний угол! Но арбитр показал, что у хозяев было «вне игры».
65'
 
Калиду Кулибали
Кулибали за споры получил «горчичник».
65'
 
Максимилиано Кофрие
Кофрие сфолил на карточку, сбив набравшего скорость Осимхена.
64'
Ответ «Спартака»! Промес в штрафной накрутил защитника и прострелил в центр — Ди Лоренцо перехватил.
61'
Неаполитанцы убежали в контратаку и заработали угловой. Но гости справились с подачей Политано.
59'
Мозес накрутил защитника на фланге и навесил во вратарскую! Соболев высоко выпрыгнул, но не сумел замкнуть.
57'
Москвичи провели атаку левым флангом и заработали угловой. Промес навесил во вратарскую — Мерет спокойно забрал мяч.
55'
1:1
Квинси Промес
ГОЛ! Спартаковцы разыграли угловой, Мозес ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Промес подстроился и пробил в дальний угол — мяч после рикошета влетел в сетку!
53'
Спартаковцы остановили прорыв Осимхена в контратаке по левому флангу.
52'
Максименко в стиле Нойера далеко выбежал из ворот и головой выбил мяч, опередив Осимхена. Не прошла контратака у «Наполи».
50'
Бакаев сделал пас вразрез, Мозес дошёл до лицевой и навесил слишком высоко — партнёры не дотянулись.
48'
Заброс к штрафной «Спартака», Кофрие поставил корпус и не позволил Осимхену зацепиться за мяч.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Андре Замбо Ангисса
Замбо Ангисса и Осимхен вышли вместо Петаньи и Зелиньского.
46'
 
Виктор Осимхен
Двойную замену в перерыве провёл Лучано Спаллетти.
45+10'
Перерыв! 1:0 в пользу «Наполи» после первого тайма. Неаполитанцы открыли счёт уже в первой атаке — отличился Элмас. Затем хозяева не реализовали ещё несколько моментов, а на 30-й минуте Мариу Руй получил красную карточку. Спартаковцы активно провели концовку и это даёт надежду на второй тайм! Посмотреть эту публикацию в Instagram45+9'Промес освободился от опеки, сместился к центру и пробил низом! Мерет накрыл мяч после рикошета.
45+8'
 
Александр Соболев
И Александр получил «горчичник».
45+8'
 
Джованни Ди Лоренцо
Ди Лоренцо за стычку с Соболевым получил жёлтую карточку.
45+7'
Арбитр отменил решение — нет пенальти! Видимо, посчитал, что Промес сам наступил на ногу Политано. Жалко.
45+5'
И стычка! Арбитр побежал смотреть повтор момента с падением Промеса, а футболисты немного потолкались.
45+5'
Пенальти в ворота «Наполи»! Соболев поборолся в штрафной, Промес подхватил мяч, развернулся и получил по ногам от Политано!
45+3'
Позиционная атака «Спартака», Литвинов плотно пробил с 27 метров — мяч просвистел над перекладиной.
45+2'
 
Александр Соболев
Соболев вошёл в игру вместо Понсе.
45+1'
 
Руслан Литвинов
Ещё одна карточка — Литвинов проиграл позицию и заехал по ногам Зелиньскому.
45'
Пять минут компенсировал арбитр к первому тайму. Многовато остановок было.
43'
 
Эсекьель Понсе
Понсе не успел к мячу и влетел в Маноласа. Жёлтая карточка. Хотя неаполитанцы просили красную для форварда «Спартака».
41'
 
Кевин Малку
Малку заменил Инсинье. Спаллетти нужно перестроить игру «Наполи» в меньшинстве.
40'
Промес получил пас в штрафной, но завозился и не сумел пробить, а затем ещё и сфолил.
38'
Контратакой ответили спартаковцы, Бакаев дошёл до штрафной, ушёл чуть в сторону и пробил в защитника!
37'
Быстрая атака «Наполи»! Петанья влетел в штрафную и сделал скидку в центр — Жиго накрыл удар Инсинье, а Зелиньски после подбора зарядил выше перекладины!
35'
Жиго присел на газон — нужна помощь медиков. Что-то с ногой у француза. Спартаковцы временно в меньшинстве.
33'
Айртон промчался по левому флангу и вырезал подачу во вратарскую! Понсе не успел к мячу.
31'
Промес вырезал подачу со штрафного, Умяров выпрыгнул и пробил головой — промах.
30'
 
Мариу Руй
Удаление у «Наполи»! Арбитр посмотрел повтор и изменил решение. Мариу Руй получил прямую красную карточку за подкат против Мозеса.
29'
Мариу Руй
ВАР в деле! Смотрят момент с фолом против Мозеса на предмет красной карточки!
28'
Мариу Руй в грубом подкате влетел в Мозеса. Арбитр показал жёлтую карточку игроку «Наполи».
27'
Спартаковцы устроили перепас возле чужой штрафной, но в итоге Понсе ошибся в простой ситуации, отправив мяч в аут.
26'
Заброс к штрафной «Наполи»! Мерет выбежал далеко вперёд и головой выбил мяч в аут, опередив Понсе.
24'
По владению мячом большое преимущество у «Наполи» — 67% на 33%. И по ударам впереди неаполитанцы — 5:2 (в створ — 1:0).
22'
Инсинье промчался по левому флангу и попытался на скорости влететь в штрафную, но Мозес выбил мяч у соперника.
21'
Угловой для «Спартака». Жиго откликнулся на подачу, но не сумел толком пробить.
20'
Шанс у «Наполи»! Инсинье вырезал диагональ на дальнюю штангу, Ди Лоренцо выскочил и пробил в упор — Максименко спас!
18'
Мариу Руй сделал заброс в штрафную! Кофрие здорово поборолся и помешал Петанье пробить по воротам.
16'
Хорошо ходит мяч у «Наполи». Хозяева много времени проводят на чужой половине поля — игра под контролем команды Лучано Спаллетти.
14'
Джикия получил повреждение, заблокировав удар Петаньи. Капитан «Спартака» лежит на газоне и держится за ногу.
13'
Спартаковцы организовали атаку правым флангом. Бакаев поторопился и не сумел сделать передачу на ход Мозесу.
11'
Момент! Инсинье навесил в штрафную, Ди Лоренцо сделал скидку в центр — Жиго выставил ногу и заблокировал опасный удар Петаньи.
9'
Умяров из глубины сделал длинный заброс к чужой штрафной! Промес рвался, но не успел к мячу.
7'
Инсинье с углового навесил во вратарскую! Кофрие выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
5'
Элмас на фланге убежал от Айртона, но Джикия успел на подстраховку и выбил мяч у соперника.
3'
Бакаев в контратаке рвался в штрафную, но не сумел на дриблинге пройти Кулибали. Аут для красно-белых.
1'
1:0
Элиф Элмас
ГОЛ! В первой же атаке забили хозяева! Инсинье с фланга навесил в штрафную, Максименко ошибся на выходе, а Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота!
1'
Матч начался! Неаполитанцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы: «Наполи» — «Спартак». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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