Наполи - Спартак Москва 30 Сентября прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+11' Матч окончен! «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Наполи» — 3:2! Москвичи пропустили уже в первой атаке, выдержали натиск, а затем Мариу Руй получил красную карточку. Оставшись в большинстве, спартаковцы прибавили в движении и переломили ход встречи — дубль оформил Промес, ещё один гол забил Игнатов. В концовке неаполитанцы ответили точным ударом Осимхена, но спасти игру не сумел. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+10' Наиль Умяров Умяров сфолил на карточку, прихватив разогнавшегося соперника.

90+9' Максименко поднялся и вернулся в игру. Продолжаем!

90+8' Затянулась пауза. Соболеву забинтовали голову, а Максименко никак не может подняться.

90+6' Максименко, играя на выходе, столкнулся с Соболевым. Пауза возникла — нужна помощь медиков голкиперу.

90+4' 2:3 Виктор Осимхен ГОЛ! Ди Лоренцо вошёл в штрафную, качнул Промеса и прострелил во вратарскую — Осимхен без помех послал мяч в сетку!

90+3' Москвичи в контратаке убежали четыре в три! Промес сделал пас в штрафную, Ломовицкий сделал скидку на Соболева, который аккуратно перебросил голкипера, но мяч пролетел над перекладиной!

90+2' Спартаковцы отошли в оборону, не позволяя сопернику бить по воротам.

90' Шесть минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

90' 1:3 Квинси Промес ГОЛ! Спартаковцы совершили перехват и провели быструю атаку! Умяров прорвался по центру и сделал пас в штрафную, Соболев прострелил во вратарскую, а Промес переправил мяч в сетку!

89' Александр Максименко Максименко получил карточку за затяжку времени.

89' Александр Ломовицкий Ломовицкий заменил Бакаева.

88' Осимхен в контратаке убежал по левому флангу, дошёл до лицевой и пробил с острого угла! Мяч полетел параллельно воротам.

86' Бакаев в борьбе в чужой штрафной столкнулся с Лосано. И разбит нос у Зелимхана — нужна помощь медиков.

84' Костас Манолас Манолас принял на бедро разогнавшегося Айртона и получил карточку.

82' Максимилиано Кофрие Удаление у «Спартака»! Кофрие пустил к мячу Осимхена и в прыжке заехал ногой в грудь Виктору! Это вторая жёлтая карточка для бельгийца.

82' Адам Уна Уна вышел вместо Элмаса.

80' 1:2 Михаил Игнатов ГОЛ! Классно сыграно! Айртон ускорился по левому флангу и выкатил мяч на линию штрафной, Бакаев пропустил, а Игнатов в касание пробил точно в нижний угол ворот! Посмотреть эту публикацию в Instagram78' Фабиан Руис Ещё одна карточка — Руис высоко задрал ногу и ударил Умярова.

77' Момент! Прошла подача в штрафную, Манолас поборолся и из вратарской запустил мяч выше перекладины!

77' Айртон Айртон снёс Лосано и получил карточку за срыв перспективной атаки.

76' Жиго вновь на острие! Самюэль бил головой после подачи Промеса с углового — мяч после рикошета ушёл в сторону.

74' Ирвин Лосано Лосано появился на поле вместо Политано.

74' Михаил Игнатов Игнатов вошёл в игру вместо Литвинова.

72' Жиго пробил головой после подачи Бакаева с углового! Мяч пролетел выше перекладины.

70' По владению мячом уже преимущество у «Спартака» — 52% на 48%. И по ударам впереди красно-белые — 9:7 (в створ — 1:1).

68' ВАР подтвердил — офсайд был у игроков «Наполи». Гол не засчитан.

67' «Наполи» забил из офсайда! Манолас высоко выпрыгнул и пробил головой после кросса с фланга — мяч влетел в дальний угол! Но арбитр показал, что у хозяев было «вне игры».

65' Калиду Кулибали Кулибали за споры получил «горчичник».

65' Максимилиано Кофрие Кофрие сфолил на карточку, сбив набравшего скорость Осимхена.

64' Ответ «Спартака»! Промес в штрафной накрутил защитника и прострелил в центр — Ди Лоренцо перехватил.

61' Неаполитанцы убежали в контратаку и заработали угловой. Но гости справились с подачей Политано.

59' Мозес накрутил защитника на фланге и навесил во вратарскую! Соболев высоко выпрыгнул, но не сумел замкнуть.

57' Москвичи провели атаку левым флангом и заработали угловой. Промес навесил во вратарскую — Мерет спокойно забрал мяч.

55' 1:1 Квинси Промес ГОЛ! Спартаковцы разыграли угловой, Мозес ворвался в штрафную и прострелил в центр, а Промес подстроился и пробил в дальний угол — мяч после рикошета влетел в сетку!

53' Спартаковцы остановили прорыв Осимхена в контратаке по левому флангу.

52' Максименко в стиле Нойера далеко выбежал из ворот и головой выбил мяч, опередив Осимхена. Не прошла контратака у «Наполи».

50' Бакаев сделал пас вразрез, Мозес дошёл до лицевой и навесил слишком высоко — партнёры не дотянулись.

48' Заброс к штрафной «Спартака», Кофрие поставил корпус и не позволил Осимхену зацепиться за мяч.

46' Стартовал второй тайм!

46' Андре Замбо Ангисса Замбо Ангисса и Осимхен вышли вместо Петаньи и Зелиньского.

46' Виктор Осимхен Двойную замену в перерыве провёл Лучано Спаллетти.

45+10' Перерыв! 1:0 в пользу «Наполи» после первого тайма. Неаполитанцы открыли счёт уже в первой атаке — отличился Элмас. Затем хозяева не реализовали ещё несколько моментов, а на 30-й минуте Мариу Руй получил красную карточку. Спартаковцы активно провели концовку и это даёт надежду на второй тайм! Посмотреть эту публикацию в Instagram45+9'Промес освободился от опеки, сместился к центру и пробил низом! Мерет накрыл мяч после рикошета.

45+8' Александр Соболев И Александр получил «горчичник».

45+8' Джованни Ди Лоренцо Ди Лоренцо за стычку с Соболевым получил жёлтую карточку.

45+7' Арбитр отменил решение — нет пенальти! Видимо, посчитал, что Промес сам наступил на ногу Политано. Жалко.

45+5' И стычка! Арбитр побежал смотреть повтор момента с падением Промеса, а футболисты немного потолкались.

45+5' Пенальти в ворота «Наполи»! Соболев поборолся в штрафной, Промес подхватил мяч, развернулся и получил по ногам от Политано!

45+3' Позиционная атака «Спартака», Литвинов плотно пробил с 27 метров — мяч просвистел над перекладиной.

45+2' Александр Соболев Соболев вошёл в игру вместо Понсе.

45+1' Руслан Литвинов Ещё одна карточка — Литвинов проиграл позицию и заехал по ногам Зелиньскому.

45' Пять минут компенсировал арбитр к первому тайму. Многовато остановок было.

43' Эсекьель Понсе Понсе не успел к мячу и влетел в Маноласа. Жёлтая карточка. Хотя неаполитанцы просили красную для форварда «Спартака».

41' Кевин Малку Малку заменил Инсинье. Спаллетти нужно перестроить игру «Наполи» в меньшинстве.

40' Промес получил пас в штрафной, но завозился и не сумел пробить, а затем ещё и сфолил.

38' Контратакой ответили спартаковцы, Бакаев дошёл до штрафной, ушёл чуть в сторону и пробил в защитника!

37' Быстрая атака «Наполи»! Петанья влетел в штрафную и сделал скидку в центр — Жиго накрыл удар Инсинье, а Зелиньски после подбора зарядил выше перекладины!

35' Жиго присел на газон — нужна помощь медиков. Что-то с ногой у француза. Спартаковцы временно в меньшинстве.

33' Айртон промчался по левому флангу и вырезал подачу во вратарскую! Понсе не успел к мячу.

31' Промес вырезал подачу со штрафного, Умяров выпрыгнул и пробил головой — промах.

30' Мариу Руй Удаление у «Наполи»! Арбитр посмотрел повтор и изменил решение. Мариу Руй получил прямую красную карточку за подкат против Мозеса.

29' Мариу Руй ВАР в деле! Смотрят момент с фолом против Мозеса на предмет красной карточки!

28' Мариу Руй в грубом подкате влетел в Мозеса. Арбитр показал жёлтую карточку игроку «Наполи».

27' Спартаковцы устроили перепас возле чужой штрафной, но в итоге Понсе ошибся в простой ситуации, отправив мяч в аут.

26' Заброс к штрафной «Наполи»! Мерет выбежал далеко вперёд и головой выбил мяч в аут, опередив Понсе.

24' По владению мячом большое преимущество у «Наполи» — 67% на 33%. И по ударам впереди неаполитанцы — 5:2 (в створ — 1:0).

22' Инсинье промчался по левому флангу и попытался на скорости влететь в штрафную, но Мозес выбил мяч у соперника.

21' Угловой для «Спартака». Жиго откликнулся на подачу, но не сумел толком пробить.

20' Шанс у «Наполи»! Инсинье вырезал диагональ на дальнюю штангу, Ди Лоренцо выскочил и пробил в упор — Максименко спас!

18' Мариу Руй сделал заброс в штрафную! Кофрие здорово поборолся и помешал Петанье пробить по воротам.

16' Хорошо ходит мяч у «Наполи». Хозяева много времени проводят на чужой половине поля — игра под контролем команды Лучано Спаллетти.

14' Джикия получил повреждение, заблокировав удар Петаньи. Капитан «Спартака» лежит на газоне и держится за ногу.

13' Спартаковцы организовали атаку правым флангом. Бакаев поторопился и не сумел сделать передачу на ход Мозесу.

11' Момент! Инсинье навесил в штрафную, Ди Лоренцо сделал скидку в центр — Жиго выставил ногу и заблокировал опасный удар Петаньи.

9' Умяров из глубины сделал длинный заброс к чужой штрафной! Промес рвался, но не успел к мячу.

7' Инсинье с углового навесил во вратарскую! Кофрие выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.

5' Элмас на фланге убежал от Айртона, но Джикия успел на подстраховку и выбил мяч у соперника.

3' Бакаев в контратаке рвался в штрафную, но не сумел на дриблинге пройти Кулибали. Аут для красно-белых.

1' 1:0 Элиф Элмас ГОЛ! В первой же атаке забили хозяева! Инсинье с фланга навесил в штрафную, Максименко ошибся на выходе, а Элмас подхватил мяч и поразил пустые ворота!

1' Матч начался! Неаполитанцы разыграли мяч с центра поля.