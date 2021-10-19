Брюгге - Манчестер Сити 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
19 Октября 2021, Вторник. 19:45 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Манчестер Сити, которое состоится 19 октября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Хосеп Гвардиола