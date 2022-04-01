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Реал Сосьедад - Барселона 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
21 апреля 2022, четверг. 22:30 МСК. Испания - Примера, 33-й тур
Реал Сосьедад Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Барселона, которое состоится 21 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
15.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Барселона4 : 2Реал Сосьедад
21.03.2021 Испания - Примера Тур 28 Реал Сосьедад1 : 6Барселона
13.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Сосьедад1 : 1 2 : 3Барселона
16.12.2020 Испания - Примера Тур 19 Барселона2 : 1Реал Сосьедад
07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Барселона1 : 0Реал Сосьедад
14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад2 : 2Барселона
20.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Барселона2 : 1Реал Сосьедад
15.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад1 : 2Барселона
20.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Барселона1 : 0Реал Сосьедад
14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад2 : 4Барселона
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид32236366-287578,1
2
Лига чемпионов
Барселона31179560-326064,5
3
Лига чемпионов
Севилья321612446-256062,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М32186859-396062,5
5
Лига Европы
Бетис331761056-385757,6
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад321510732-305557,3
7 Вильярреал331410953-315252,5
8 Атлетик Б321112936-324546,9
9 Осасуна321281233-414445,8
10 Валенсия3310121144-484242,4
11 Эспаньол321091337-443940,6
12 Сельта321091336-353940,6
13 Эльче331081536-443838,4
14 Райо Вальекано31971532-383436,6
15 Хетафе327111429-373233,3
16 Мальорка33881729-543232,3
17 Кадис326131327-433132,3
18
Зона вылета
Гранада326111536-562930,2
19
Зона вылета
Леванте325101739-622526,0
20
Зона вылета
Алавес33672026-552525,3

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