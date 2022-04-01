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Болонья - Интер 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
27 апреля 2022, среда. 21:15 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Болонья
Интер М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Интер, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Болонья
      Болонья
      Интер М
      Милан
      Главные тренеры
      Сербия Синиша Михайлович
      Италия Симоне Индзаги
      История личных встреч
      18.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Интер М6 : 1Болонья
      03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Болонья0 : 1Интер М
      05.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Интер М3 : 1Болонья
      05.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Интер М1 : 2Болонья
      02.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Болонья1 : 2Интер М
      03.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Интер М0 : 1Болонья
      01.09.2018 Италия - Серия А Тур 3 Болонья0 : 3Интер М
      11.02.2018 Италия - Серия А Тур 24 Интер М2 : 1Болонья
      19.09.2017 Италия - Серия А Тур 5 Болонья1 : 1Интер М
      19.02.2017 Италия - Серия А Тур 25 Болонья0 : 1Интер М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан34228460-307472,5
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М33219371-267272,7
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи34207761-306765,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус34199652-306664,7
      5
      Лига Европы
      		Рома341771055-405856,9
      6
      Лига Европы
      		Лацио341681066-505654,9
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина331751154-425656,6
      8 Аталанта33159957-395454,5
      9 Верона3413101159-514948,0
      10 Сассуоло3412101259-554645,1
      11 Торино3311101238-324343,4
      12 Удинезе339131149-524040,4
      13 Болонья331091437-473939,4
      14 Эмполи349101545-623736,3
      15 Специя34961934-593332,4
      16 Сампдория34862041-573029,4
      17 Кальяри346101831-622827,5
      18
      Зона вылета
      		Салернитана33672028-702525,3
      19
      Зона вылета
      		Дженоа343161525-542524,5
      20
      Зона вылета
      		Венеция33572127-612222,2

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