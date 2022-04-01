Болонья - Интер 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
27 апреля 2022, среда. 21:15 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Интер, которое состоится 27 Апреля 2022 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 4
|6 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 1
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 1
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 2
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|01.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 3
|11.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|19.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 1
|19.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|34
|22
|8
|4
|60-30
|74
|72,5
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|21
|9
|3
|71-26
|72
|72,7
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|34
|20
|7
|7
|61-30
|67
|65,7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|19
|9
|6
|52-30
|66
|64,7
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|17
|7
|10
|55-40
|58
|56,9
| 6
Лига Европы
|Лацио
|34
|16
|8
|10
|66-50
|56
|54,9
| 7
Лига конференций
|Фиорентина
|33
|17
|5
|11
|54-42
|56
|56,6
|8
|Аталанта
|33
|15
|9
|9
|57-39
|54
|54,5
|9
|Верона
|34
|13
|10
|11
|59-51
|49
|48,0
|10
|Сассуоло
|34
|12
|10
|12
|59-55
|46
|45,1
|11
|Торино
|33
|11
|10
|12
|38-32
|43
|43,4
|12
|Удинезе
|33
|9
|13
|11
|49-52
|40
|40,4
|13
|Болонья
|33
|10
|9
|14
|37-47
|39
|39,4
|14
|Эмполи
|34
|9
|10
|15
|45-62
|37
|36,3
|15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|32,4
|16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|29,4
|17
|Кальяри
|34
|6
|10
|18
|31-62
|28
|27,5
| 18
Зона вылета
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|25
|25,3
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|34
|3
|16
|15
|25-54
|25
|24,5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|33
|5
|7
|21
|27-61
|22
|22,2