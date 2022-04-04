Кристал Пэлас - Арсенал 05 Августа прямая трансляция
05 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Арсенал, которое состоится 05 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Микель Артета
История личных встреч
|04.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|3 : 0
|18.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 2
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 3
|14.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|21.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 3
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|4 : 1
|28.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 2
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 3
Лига чемпионов
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 6
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|8
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Лестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|13
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|14
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|16
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0