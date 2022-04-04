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Кристал Пэлас - Арсенал 05 Августа прямая трансляция

05 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 1-й тур
Кристал Пэлас
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Арсенал, которое состоится 05 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Арсенал
      Лондон
      Главные тренеры
      ФранцияПатрик Виейра
      ИспанияМикель Артета
      История личных встреч
      04.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 31 Кристал Пэлас3 : 0Арсенал
      18.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
      19.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Кристал Пэлас1 : 3Арсенал
      14.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Арсенал0 : 0Кристал Пэлас
      11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Кристал Пэлас1 : 1Арсенал
      27.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
      21.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Арсенал2 : 3Кристал Пэлас
      28.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Кристал Пэлас2 : 2Арсенал
      20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Арсенал4 : 1Кристал Пэлас
      28.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Кристал Пэлас2 : 3Арсенал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал00000-000,0
      2
      Лига чемпионов
      		Астон Вилла00000-000,0
      3
      Лига чемпионов
      		Борнмут00000-000,0
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион00000-000,0
      5
      Лига Европы
      		Брентфорд00000-000,0
      6
      Лига Европы
      		Вест Хэм Юнайтед00000-000,0
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вулверхэмптон00000-000,0
      8 Кристал Пэлас00000-000,0
      9 Лестер Сити00000-000,0
      10 Ливерпуль00000-000,0
      11 Лидс Юнайтед00000-000,0
      12 Манчестер Сити00000-000,0
      13 Манчестер Юнайтед00000-000,0
      14 Ноттингем Форест00000-000,0
      15 Ньюкасл Юнайтед00000-000,0
      16 Саутгемптон00000-000,0
      17 Тоттенхэм Хотспур00000-000,0
      18
      Зона вылета
      		Фулхэм00000-000,0
      19
      Зона вылета
      		Челси00000-000,0
      20
      Зона вылета
      		Эвертон00000-000,0

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