Иран - США 29 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эль-Тумама (Доха, Катар), вместимость: 44400
29 Ноября 2022 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иран - США, которое состоится 29 Ноября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Тумама (Доха, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иран
США
Главные тренеры
|Карлуш Мануэл Брито Леал Кейруш
|Грегг Берхалтер