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Брюгге - Астон Вилла 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2025 19:45
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
04 Марта 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Брюгге
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Астон Вилла, которое состоится 04 Марта 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
22БельгияврСимон Миньоле
64БельгиязщКириани Саббе
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
55БельгиязщМаксим Де Кёйпер
10НорвегияпзУго Ветлесен
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
68БельгияпзШемсдин Тальби
20БельгияпзХанс Ванакен
8ГрецияпзХристос Дзолис
9ИспаниянпФерран Жутгла
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
12ФранциязщЛука Динь
5АнглиязщТайрон Мингз
2ПольшазщМэтти Кэш
7ШотландияпзДжон Макгинн
8БельгияпзЮри Тилеманс
21ИспанияпзМарко Асенсио
27АнглияпзМорган Роджерс
9АнглияпзМаркус Рашфорд
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
БельгияНики Хайен
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБрюгге1 : 0Астон Вилла
01.03.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 28-й тур1 : 1Брюгге
23.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 27-й турБрюгге1 : 2
18.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матч1 : 3Брюгге
15.02.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 26-й тур2 : 2Брюгге
12.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матчБрюгге2 : 1
28.02.2025Кубок Англии1/8 финалаАстон Вилла2 : 0
25.02.2025Англия — Премьер-лига27-й тур4 : 1Астон Вилла
22.02.2025Англия — Премьер-лига26-й турАстон Вилла2 : 1
19.02.2025Англия — Премьер-лига29-й турАстон Вилла2 : 2
15.02.2025Англия — Премьер-лига25-й турАстон Вилла1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
04.0312.03
Реал Мадрид
Атлетико М
04.0312.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
04.0312.03
Боруссия Д
Лилль
04.0312.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
05.0311.03
ПСЖ
Ливерпуль
05.0311.03
Бавария
Байер
05.0311.03
Бенфика
Барселона
05.0311.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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