ЦСКА и Медина находятся на финальной стадии переговоров

Дата публикации: 05-01-2022

По данным Николо Скиры, Хесус Медина близок к переходу в ЦСКА. Прежним клубом полузащитника был «Нью-Йорк Сити». 24-летний футболист подпишет с «армейцами» соглашение сроком на 4 года.



«Чемпионат», ссылаясь на источники, владеющие информацией, сообщает, что в скором времени парагваец пройдет медосмотр для ЦСКА. Ключевые условия сделки стороны уже согласовали.



Ранее СМИ писали о трудностях в переговорах между «красно-синими» и Мединой. Игрока не устраивала зарплата в 0,65 млн евро за сезон, которую ему предложили в российском клубе.



С января 2022 года Медина является свободным агентом, поэтому москвичам не придется платить за его трансфер.



Ориентировочная рыночная стоимость Хесуса – 5 млн евро (по версии портала «Transfermarkt»).