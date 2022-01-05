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ЦСКА и Медина находятся на финальной стадии переговоров

Дата публикации: 05-01-2022

По данным Николо Скиры, Хесус Медина близок к переходу в ЦСКА. Прежним клубом полузащитника был «Нью-Йорк Сити». 24-летний футболист подпишет с «армейцами» соглашение сроком на 4 года.

«Чемпионат», ссылаясь на источники, владеющие информацией, сообщает, что в скором времени парагваец пройдет медосмотр для ЦСКА. Ключевые условия сделки стороны уже согласовали.

Ранее СМИ писали о трудностях в переговорах между «красно-синими» и Мединой. Игрока не устраивала зарплата в 0,65 млн евро за сезон, которую ему предложили в российском клубе.

С января 2022 года Медина является свободным агентом, поэтому москвичам не придется платить за его трансфер.

Ориентировочная рыночная стоимость Хесуса – 5 млн евро (по версии портала «Transfermarkt»).

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