«Бенфика» готова продать Нуньеса за 70 млн евро

Дата публикации: 12-04-2022

Футболист лиссабонской «Бенфики» Давин Нуньес в летнее трансферное окно может отправиться на повышение в более престижный чемпионат. На уругвайского нападающего претендуют множество европейских клубов, но лидируют в гонке «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».



Как сообщает журналист «The Athletic» Дэвид Орнштейн, руководство «орлов» не будет удерживать и готово продать 22-летнего уругвайца следующим летом, но при этом португальцы хотят заработать на трансфере игрока около 70 миллионов евро.



В Нуньесе заинтересованы многие европейские клубы, но, по информации источника, лидерами в борьбе за центрфорварда сейчас являются «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «МЮ», хотя все они находятся только на начальной стадии переговоров.



В текущем сезоне Дарвин Нуньес провел за «Бенфику» 36 поединков во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 3 результативными передачами.