«Реал» рассматривает кандидатуру Райса

Дата публикации: 30-06-2022

Полузащитник «Вест Хэма» заинтересовал чемпиона Испании.



По сообщениям «Defensa Central», мадридцы хотели бы подписать Джуда Беллингема в линию полузащиты. При этом, в «Реале» прекрасно осознают, что дортмундская «Боруссия» вряд ли согласится отпустить одного из своих ключевых игроков, поэтому в качестве плана Б «сливочные» рассматривают покупку Деклана Райса.



Трудовой договор Райса с «Вест Хэмом рассчитан до лета 2024 года с опцией продления соглашения еще на один сезон. Transfermarkt.de оценивает 23-летнего англичанина в 80 000 000 евро.



В сезоне-2021/22 Деклан Райс провел 50 игр за «молотобойцев»: в его активе пять голов и четыре результативных паса.