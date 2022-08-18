«Наполи» объявил о подписании Джованни Симеоне
Дата публикации: 18-08-2022
«Наполи» арендовал Джованни Симеоне. Информация о подписании соглашения с нападающим «Вероны» появилась на странице неаполитанцев в соцсети.
Ранее СМИ сообщали, что аренда Симеоне обойдется «Наполи» в сумму порядка 3 млн евро. В контракте будет прописано обязательство по выкупу форварда за 12 000 000 евро. С неаполитанской командой аргентинец заключит контракт до лета 2027 года. В «Наполи» он будет получать 1,7 млн евро за сезон.
Игроком «желто-синих» Симеоне стал прошлым летом. Клуб арендовал бомбардира у «Кальяри», после чего выкупил его контракт за 10,5 миллиона евро. В завершившемся сезоне Джованни отыграл за «Верону» 37 игр (17 забитых мячей, 6 ассистов).
Рыночный ценник на Симеоне равняется € 17 млн.