«Наполи» объявил о подписании Джованни Симеоне

Дата публикации: 18-08-2022

«Наполи» арендовал Джованни Симеоне. Информация о подписании соглашения с нападающим «Вероны» появилась на странице неаполитанцев в соцсети.



Ранее СМИ сообщали, что аренда Симеоне обойдется «Наполи» в сумму порядка 3 млн евро. В контракте будет прописано обязательство по выкупу форварда за 12 000 000 евро. С неаполитанской командой аргентинец заключит контракт до лета 2027 года. В «Наполи» он будет получать 1,7 млн евро за сезон.



Игроком «желто-синих» Симеоне стал прошлым летом. Клуб арендовал бомбардира у «Кальяри», после чего выкупил его контракт за 10,5 миллиона евро. В завершившемся сезоне Джованни отыграл за «Верону» 37 игр (17 забитых мячей, 6 ассистов).



Рыночный ценник на Симеоне равняется € 17 млн.