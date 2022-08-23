«Барселона» готова вернуть Бельерина, Эктор намерен покинуть «Арсенал»

Дата публикации: 23-08-2022

Эктор Бельерин может вернуться в «Барселону».



Каталонцы продолжают мониторить рынок на предмет правого защитника. Игрока «Арсенала» они рассматривают как альтернативу Тома Менье из «Боруссии» (Дортмунд) и Хуану Фойту из «Вильярреала».



«Шмели» не намерены расставаться с Менье, а «желтая субмарина» согласна продать Фойта лишь в случае выплаты отступных за него в полном размере. При таких раскладах Бельерин является наиболее доступным в финансовом плане вариантом для «Барсы».



Сам футболист рассчитывал вернуться в «Бетис», где он провел минувший сезон в аренде. Однако у севильского клуба имеются проблемы с финансами, потому переезд 27-летнего Эктора на «Бенито Вильямарин» остается под вопросом. Источник – Sport.es.