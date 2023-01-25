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«Милан» заинтересован в трансфере Сент-Максимена

Дата публикации: 25-01-2023

Ресурсу «Foot Mercato» стало известно, что «Милан» проявляет интерес к Аллану Сент-Максимену.

Итальянцы рассчитывают арендовать левого вингера «Ньюкасла», прописав в договоре опцию выкупа. Предложение в адрес «сорок» планируется направить в ближайшие 2 дня.

Сент-Максимен обучался футболу в академии «Сент-Этьена». «Ньюкасл» выкупил права на француза у «Ниццы» в августе 2019 года, оформив с ним трудовые отношения сроком на 6 лет. Трансфер игрока обошелся «сорокам» в 18 млн евро.

В сезоне 2022/2023 Сент-Максимен появлялся на поле 15 раз (1 забитый мяч, 3 результативные передачи).

Рыночная стоимость 25-летнего француза составляет 40 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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