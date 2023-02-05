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Дзаньоло настаивает на переходе из «Ромы» в «Галатасарай»

Дата публикации: 05-02-2023

Фабрицио Романо информирует, что Николо Дзаньоло хочет стать игроком «Галатасарая». Итальянец требует от римлян отпустить его в турецкую команду на правах аренды.

Хавбек хотел покинуть «Рому» в зимнее трансферное окно. У клуба было предложение по Дзаньоло от «Борнмута», которое устраивало руководство «джаллоросси». Однако 23-летний футболист отказался переезжать в Англию, что стало причиной серьезного конфликта между ним и клубом. В итоге полузащитника отстранили от команды на некоторое время.

В сезоне 2022/2023 в активе Дзаньоло 2 забитых мяча и 3 голевые передачи в 17 поединках за «Рому».

Соглашение с игроком действует до июня 2024 года. Рыночная стоимость итальянца составляет 30 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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