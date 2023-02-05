«ПСЖ» продолжает вести переговоры о продлении контракта с Месси

Дата публикации: 05-02-2023

Советник «Пари Сен-Жермен» по футболу Луиш Кампуш подтвердил, что клуб продолжает переговоры с форвардом Лионелем Месси о продлении контракта.



«В данный момент мы ведем переговоры. Я хотел бы, чтобы Лео был в нашем проекте. Я не могу это скрыть. Буду рад, если он продлит контракт с нами. Но в данный момент мы обсуждаем, как достичь этой цели и сохранить в «ПСЖ» Месси».



Ранее была информация, что руководство «ПСЖ» и представители Месси проведут переговоры о новом трудовом договоре 35-летнего аргентинца в феврале. Сообщалось, что стороны могут заключить сделку до лета 2024 года с опцией продления на еще один сезон. Зарплата футболиста составит 40 000 000 евро в год.



В услугах Месси заинтересованы два клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Хилал» и «Аль-Иттихад». Они готовы предложить Лионелю контракт с зарплатой 350 миллионов евро в год.



Действующее соглашение звездного аргентинца с «красно-синими» истекает летом 2023 год. В текущей кампании Месси стал автором 15 голов и 14 ассистов в 24 матчах за парижан.