«Ливерпулю» придется заплатить 80 млн евро, чтобы подписать игрока «Интера» Бареллу

Дата публикации: 26-02-2023

Издание «Gazzetta» рассказало, во сколько «Ливерпулю» обойдется переход Николо Бареллы, права на которого принадлежат «Интеру». Юрген Клопп, возглавляющий «мерсисайдцев», является поклонником игры итальянского хавбека и хочет видеть его в своей команде по окончании сезона. Сумма потенциального трансфера оценивается в 80 млн евро.



Барелла перебрался в «Интер» из «Кальяри» в 2020 году. Соглашение 26-летнего футболиста с миланской командой действует до июня 2026 года. В сезоне 2022/2023 Николо выходил на поле в футболке «нерадзурри» в 30 поединках. В них он стал автором 6 голов и 7 ассистов.



Рыночный ценник на полузащитника составляет 70 000 000 евро («Transfermarkt»).