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Зидан может возглавить топ-клуб АПЛ

Дата публикации: 03-03-2023

Следующим тренером «Челси» может стать Зинедин Зидан. По данным портала Sport.es, француз значится в числе кандидатов на место наставника «аристократов» в случае ухода Грэма Поттера.

Среди других претендентов числится Луис Энрике, ранее работавший с испанской сборной. Специалист оставил свой пост после провала на катарском ЧМ.

Зидан прекрасно смотрелся в роли наставника «Реала», с которым он 3 раза побеждал в Лиге чемпионов. Другие команды француз еще не тренировал. В настоящий момент специалист является безработным.

«Челси», несмотря на громкие приобретения, в этом сезоне показывает провальные результаты. В связи с этим клуб может досрочно разорвать трудовой договор с Поттером, который сейчас возглавляет «синих».

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