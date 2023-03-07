«Арсенал» планирует подписать полузащитника «Брайтона»

Дата публикации: 07-03-2023

По окончании сезона Алексис Мак Аллистер может перебраться в топ-клуб. Хавбеком «Брайтона» интересуются «Ливерпуль» и «Ман Сити». Информацию разместил ресурс «Goal».



«Брайтон» приобрел аргентинца в 2019 году. Ранее футболист выступал исключительно на родине. Англичане дважды отдавали Мак Аллистера в аренду.



В нынешнем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 20 матчей в АПЛ, в которых он отметился 6 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



Аргентинец связан контрактом с «Брайтоном» до июня 2025 года. Рыночный ценник на полузащитника составляет 42 млн евро.



В декабре Мак Аллистер вместе с аргентинской сборной выиграл ЧМ в Катаре. Всего в его активе 14 игр за национальную команду (1 гол).