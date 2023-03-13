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«Милан» интересуется японским полузащитником «Фрайбурга» Доаном

Дата публикации: 13-03-2023

«Милан» заинтересован в услугах Рицу Доана из «Фрайбурга». Информацию опубликовал ресурс «Tuttosport».

За игрой вингера представители «россонери» наблюдали в качестве зрителей на матче Лиги Европы, в котором «Фрайбургу» противостоял «Ювентус».

Европейская карьера Доана началась в «Гронингене». Немецкий клуб подписал японца в июле 2022 года, выкупив его контракт у ПСВ за 8,5 млн евро. В текущей кампании на счету 24-летнего футболиста 33 поединка за «красно-белых». В них он сумел отличиться 5 забитыми мячами и 6 результативными пасами.

Рыночный ценник на Доана составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).

Дебют Рицу за сборную Японии состоялся в 2018 году. Всего в его активе 34 игры за национальную команду (5 голов).

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