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В «Милане» прокомментировали слухи об интересе к хавбеку «Краснодара»

Дата публикации: 14-03-2023

В пресс-службе «Милана» дали комментарии касательно интереса команды к Эдуарду Сперцяну, принадлежащему «Краснодару».

«Новость, касающаяся интереса клуба к Сперцяну, является фейком», - рассказали изданию «СЭ» представители пресс-службы «россонери».

Новость об интересе «Милана» к футболисту «Краснодара» появилась в Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Сообщалось, что итальянцы оценили полузащитника в 8 млн евро, в то время как «быки» планировали получить за него 12 миллионов.

В сезоне 2022/2023 на счету 22-летнего игрока 25 встреч, в которых он отметился 11 забитыми мячами и 8 ассистами.

Соглашение Сперцяна с «чёрно-зелёными» действует до июня 2026 года. Ценник на него равняется € 9 млн («Transfermarkt»).

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