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«Ювентус» проведет переговоры с агентом топ-игрока Серии А

Дата публикации: 20-03-2023

«Ювентус» заинтересован в услугах Сергея Милинковича-Савича, принадлежащего «Лацио». По данным ресурса «TodoFichajes», представители хавбека в скором времени проведут переговоры с туринцами в Италии.

Сообщается, что сам серб, выступающий за «Лацио» с 2015 года, готов попробовать себя в другой команде. Действующее соглашение 28-летнего футболиста с римским клубом рассчитано до июня 2024 года. В связи с этим руководство «орлов» может согласиться продать Милинковича-Савича. Своего подопечного итальянцы оценивают в 40 млн евро.

С начала сезона сербский полузащитник провел за «Лацио» 35 встреч (6 забитых мячей, 8 результативных передач).

Ценник на Милинковича-Савича составляет 60 млн евро («Transfermarkt»).

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