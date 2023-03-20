«Ювентус» проведет переговоры с агентом топ-игрока Серии А

Дата публикации: 20-03-2023

«Ювентус» заинтересован в услугах Сергея Милинковича-Савича, принадлежащего «Лацио». По данным ресурса «TodoFichajes», представители хавбека в скором времени проведут переговоры с туринцами в Италии.



Сообщается, что сам серб, выступающий за «Лацио» с 2015 года, готов попробовать себя в другой команде. Действующее соглашение 28-летнего футболиста с римским клубом рассчитано до июня 2024 года. В связи с этим руководство «орлов» может согласиться продать Милинковича-Савича. Своего подопечного итальянцы оценивают в 40 млн евро.



С начала сезона сербский полузащитник провел за «Лацио» 35 встреч (6 забитых мячей, 8 результативных передач).



Ценник на Милинковича-Савича составляет 60 млн евро («Transfermarkt»).