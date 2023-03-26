УЕФА запустил расследование в отношении «Барселоны» из-за подозрений в подкупе судей

Дата публикации: 26-03-2023

В УЕФА намерены рассмотреть вопрос о нарушениях «Барселоной» нормативно-правовой базы. Дисциплинарное дело в отношении «сине-гранатовых» уже открыто. Об этом сообщили в организации.



Разбирательство началось после того, как вскрылось, что каталонцы осуществляли выплаты Хосе Негрейре, который ранее был вице-президентом в техническом комитете судей испанской федерации футбола. Денежное стимулирование могло происходить в целях обеспечения лояльного для «сине-гранатовых» судейства.



«Барса» объяснила данные выплаты тем, что Негрейра предоставлял клубу отчеты об арбитрах. Всего каталонцы в 2001-2018 годах заплатили ему 7,3 млн евро.



Если в UEFA признают каталонцев виновными, то клубу может грозить отстранение от еврокубков на 1 сезон.