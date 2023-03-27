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Аль-Тани и Рэтклифф предлагают купить «МЮ» за 5,7 млрд евро. Глейзеры требуют 6,8 млрд

Дата публикации: 27-03-2023

Джим Рэтклифф, владеющий компанией «Ineos», и шейх Хамад аль-Тани готовы заплатить за «Манчестер Юнайтед» 5,7 млрд евро. Однако такая сумма не устраивает семью Глейзеров, в собственности которой находятся «красные дьяволы». Информацией поделилось издание «Daily Mail».

Глейзеры оценивают футбольный актив в 6,8 млрд евро. Данная сумма превышает размер доходов клуба за прошлый сезон почти в 10 раз. Сделка может не состояться. Примечательно, что «Челси», которым ранее владел Абрамович, был приобретен за сумму, которая превышала размер доходов клуба за сезон в 5 раз.

Среди других претендентов на «МЮ» значится Томас Зиллиакус, ранее работавший топ-менеджером в «Nokia». Бизнесмен готов заплатить за клуб менее 4,6 млрд евро.

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