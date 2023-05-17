Хосеп Гвардиола: "Мы выиграли все трофеи, кроме Лиги чемпионов"

Дата публикации: 17-05-2023

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала".

"Когда я приехал сюда, мне не говорили, что нужно выиграть Лигу чемпионов. Мне сказали: "Постарайся сделать всё от себя зависящее". Мы выиграли все трофеи, кроме этого. Проиграв "Реалу", "Челси", мы, конечно, хотим победить.

Мы этого хотим, и люди говорят, что мы близки, но я думаю, что ещё нет. В то же время каждый матч с "Реалом" или "Челси" — это воплощение мечты для нас. Никто не даст гарантий, что в будущем мы снова окажемся здесь", — цитирует Гвардиолу издание Manchester Evening News.