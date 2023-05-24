Агент Головина: Саша разочарован из-за непопадания «Монако» в ЛЧ

Дата публикации: 24-05-2023

Александр Клюев, работающий с Александром Головиным, заявил, что хавбек опечален непопаданием «Монако» в Лигу чемпионов сезона 2023/2024.



«Неучастие в Лиге чемпионов? Конечно, Саша разочарован из-за неудачи. В Лиге 1 у клуба будет еще 2 встречи, и Головин приложит максимум усилий ради положительного результата. Будущее Саши? Не буду давать комментарии», - публикует заявление агента Головина ресурс «Metaratings».



В активе россиянина в нынешнем сезоне 8 голов и 8 ассистов в 44 матчах за «Монако». Соглашение Головина с «монегасками» действует до лета 2026 года.



«Монако» за 2 тура до завершения сезона располагается на 4-ой строчке во французской Лиге 1. При этом команда Филиппа Клемана лишилась даже теоретических шансов попасть в топ-3, чтобы получить право сыграть в ЛЧ.