«Бавария» в качестве альтернатив Влаховичу рассматривает Кейна и Коло Муани

Дата публикации: 04-06-2023

«Бавария» интересуется Душаном Влаховичем. При этом у клуба есть варианты на случай, если подписать форварда «Ювентуса» не удастся. Мюнхенцы переключатся на Рандаля Коло Муани, принадлежащего «Айнтрахту», или Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Информация появилась в «Твиттере» Флориана Плеттенберга.



Влахович осведомлен об интересе со стороны «Баварии» и положительно относится к переезду в Германию. Решение по будущему серба должно принять руководство туринцев.



Переход Кейна в «Баварию» вряд ли случится. Ценник на форварда составляет 90 млн евро. В текущем сезоне он отметился 32 голами и 5 ассистами в 49 играх за «шпор».



Коло Муани забил 23 мяча и отдал 14 голевых пасов в 45 встречах в составе «Айнтрахта». Transfermarkt.de оценивает его в 65 000 000 евро.