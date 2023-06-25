СМИ: «Селтик» проявляет интерес к Тете

Дата публикации: 25-06-2023

Футболист «Шахтера» Тете заинтересовал «Селтик». Бразилец может стать заменой для вингера Лиэля Абады, которого связывают с возможным уходом в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «The Celtic Bhoys».



На днях главным тренером «Селтика» был назначен Брендан Роджерс. Специалист работал с Тете в «Лестере» во второй части сезона-2022/23.



В минувшем сезоне 23-летний игрок выступал за два клуба на правах аренды. Первую часть кампании бразилец провел в составе «Лиона» (19 матчей, 6 голов и 5 результативных передач). В январе он перешел в «Лестер», где провел 14 встреч, забив один гол.



«Селтик» стал чемпионом Шотландии-2022/23, а также завоевал Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги. В июне наставник «кельтов» Ангелос Постекоглу покинул свой пост и возглавил лондонский «Тоттенхэм».