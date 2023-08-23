Португальский агент: «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 млн евро»

Дата публикации: 23-08-2023

Паулу Барбоза дал комментарии на тему трансфера Давида Нереса в «Зенит». Ранее появилась информация, что петербуржцы готовы улучшить предложение по бразильцу до 45 млн евро.



«По моим данным, «Бенфика» согласится отпустить Нереса в «Зенит» за 100 000 00 евро. Меньшая сумма не устроит лиссабонский клуб. Удастся ли «Зениту» убедить руководство «орлов» продать его за 45 млн евро и большие бонусы? Вряд ли. Из «Бенфики» уже ушли ряд ключевых футболистов, поэтому расстаться с еще одним клуб не готов», - публикует заявление Барбозы ресурс «Metaratings».



В завершившемся сезоне в активе Нереса 48 игр за «Бенфику» (12 забитых мячей, 16 голевых пасов). Соглашение 26-летнего бразильца с португальской командой истекает в 2027 году.