«Краснодар» хочет подписать полузащитника «Урала» Железнова

Дата публикации: 07-09-2023

«Краснодару» интересен хавбек «Урала». «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, сообщает, что екатеринбургский клуб готов отдать Юрия Железнова в аренду, прописав в соглашении опцию выкупа. Сам полузащитник против перехода в краснодарскую команду, поскольку там его видят в качестве игрока «Краснодара-2».



Железнов начинал заниматься футболом в академии «Рубина». В «Урал» хавбек перебрался в 2021 году в ранге свободного агента.



В текущем сезоне на счету 20-летнего Юрия 2 встречи за екатеринбургскую команду (без результативных действий).



Трудовые отношения Железнова с «Уралом» истекают летом 2025 года. Рыночный ценник на него составляет 0,4 млн евро («Transfermarkt»).