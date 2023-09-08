СМИ: Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины после Копа Америка-2024
Дата публикации: 08-09-2023
Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария планирует завершить выступления в национальной команде после Копа Америка-2024, о чем информирует «ESPN».
35-летний футболист дебютировал в составе «альбиселесте» в сентябре 2008 года. Анхель сыграл за главную команду страны 132 матча, в которых забил 29 голов и отдал 27 ассистов.
Ди Мария был одним из ключевых игроков на последнем чемпионате мира-2022 в Катаре. В финале со сборной Франции Анхель забил гол и отдал один ассист. Также на его счету – чемпионский гол в финале Копа Америка-2021 против Бразилии.
Копа Америка-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля следующего года. Аргентинцы сыграют на турнире в качестве действующих обладателей трофея.