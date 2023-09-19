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В «Динамо» рассказали, как сумели купить Бителло дешевле, чем изначально требовал «Гремио»

Дата публикации: 19-09-2023

Дмитрий Гафин, являющийся членом совета директоров «Динамо», в интервью с Андреем Бабичем, представляющим «Sport24», рассказал о трудностях при осуществлении трансфера Бителло.

Напомним, хавбек «Гремио» перешел в московскую команду в сентябре. При этом бразильцы долгое время отказывались продавать его по цене, устраивающей «Динамо».

Возможность приобрести Бителло появилась сразу после закрытия трансферного окна в Европе. Вместе с тем Гафин не стал комментировать информацию о сумме компенсации за полузащитника в 10 млн евро, ранее фигурировавшей в СМИ, подчеркнув, что игрока купили за оптимальные для клуба деньги.

Помимо этого, Гафин назвал ложной информацию относительно дополнительной выплаты в 3,5 млн евро в качестве подъемных и агентских

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