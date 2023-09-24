Стало известно, кто может стать следующим тренером сборной Испании

Дата публикации: 24-09-2023

«TodoFichaes» информирует, что в Испанской футбольной федерации есть разногласия относительно вектора развития сборной.



В отборочном турнире к Евро-2024 испанцы пока находятся на 2-й строчке в своей группе. При этом не исключено, что в скором времени Луис де ла Фуэнте, в настоящий момент возглавляющий национальную команду, может оставить свой пост.



Если специалист уйдет из сборной, то основным кандидатом на освободившееся место будет Марселино. Последний начинал сезон 2023/2024 в качестве тренера «Марселя», но в сентябре покинул клуб, не проработав там и 3 месяцев. Досрочное завершение сотрудничества со специалистом было обусловлено неспортивными причинами. «Марсель» после 5 проведенных матчей расположился на 4-м месте в Лиге 1.