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«Барселона» решила, за какую сумму продаст Рафинью

Дата публикации: 15-11-2023

В скором времени «Барселона» может расстаться с Рафиньей. Информацией поделился ресурс «Football Transfers».

«Сине-гранатовые» готовы рассмотреть вариант с продажей бразильца, если получат предложение по нему с суммой не менее 70 млн евро. Ранее сообщалось, что каталонцы оценили вингера в меньшую сумму.

В услугах Рафиньи заинтересованы 2 топ-клуба АПЛ. Заполучить футболиста хотели бы «Челси» и «Арсенал».

Трудовые отношения 26-летнего вингера с «Барсой» рассчитаны до лета 2027 года. В нынешнем сезоне на счету бразильца 11 встреч за команду Хави (2 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Рыночная стоимость Рафиньи – 60 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).

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