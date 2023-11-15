«Барселона» решила, за какую сумму продаст Рафинью

Дата публикации: 15-11-2023

В скором времени «Барселона» может расстаться с Рафиньей. Информацией поделился ресурс «Football Transfers».



«Сине-гранатовые» готовы рассмотреть вариант с продажей бразильца, если получат предложение по нему с суммой не менее 70 млн евро. Ранее сообщалось, что каталонцы оценили вингера в меньшую сумму.



В услугах Рафиньи заинтересованы 2 топ-клуба АПЛ. Заполучить футболиста хотели бы «Челси» и «Арсенал».



Трудовые отношения 26-летнего вингера с «Барсой» рассчитаны до лета 2027 года. В нынешнем сезоне на счету бразильца 11 встреч за команду Хави (2 забитых мяча, 3 результативные передачи).



Рыночная стоимость Рафиньи – 60 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).