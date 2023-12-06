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Луческу может стать новым тренером «Лиона»

Дата публикации: 06-12-2023

Новым наставником «Лиона» может стать Мирча Луческу. Об этом рассказал ресурс GSP.Ro.

Руководство французской команды рассматривает вариант с приглашением 78-летнего специалиста. «Лион» остался без тренера после отставки Фабио Гроссо, возглавившего клуб в сентябре. Итальянцу не удалось наладить игру команды, в итоге с ним было решено попрощаться.

Результаты «Лиона» в этом сезоне удручают. По итогам 13 туров клуб находится на последней строчке во французской Лиге 1, имея в своем активе всего 7 очков. Ближайшую встречу «Лион» проведет 6-го декабря против «Марселя».

Прежним клубом Луческу было украинское «Динамо», которое специалист тренировал до ноября 2023 года. Киевскую команду румынский коуч возглавил летом 2020 года.

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