Луческу может стать новым тренером «Лиона»

Дата публикации: 06-12-2023

Новым наставником «Лиона» может стать Мирча Луческу. Об этом рассказал ресурс GSP.Ro.



Руководство французской команды рассматривает вариант с приглашением 78-летнего специалиста. «Лион» остался без тренера после отставки Фабио Гроссо, возглавившего клуб в сентябре. Итальянцу не удалось наладить игру команды, в итоге с ним было решено попрощаться.



Результаты «Лиона» в этом сезоне удручают. По итогам 13 туров клуб находится на последней строчке во французской Лиге 1, имея в своем активе всего 7 очков. Ближайшую встречу «Лион» проведет 6-го декабря против «Марселя».



Прежним клубом Луческу было украинское «Динамо», которое специалист тренировал до ноября 2023 года. Киевскую команду румынский коуч возглавил летом 2020 года.