Стало известно, какой срок дисквалификации грозит Погба

Дата публикации: 07-12-2023

Антидопинговая прокуратура Италии требует дисквалифицировать полузащитника Ювентуса Поля Погба на четыре года – максимальное наказание за проваленный допинг-тест, который мог грозить футболисту.



Запрашиваемый срок дисквалификации мог быть вдвое меньшим, если бы обвиняемый пошел на сделку со следствием с признанием вины. Очевидно, что этого не произошло. Теперь по данному делу предстоит судебное слушание, по итогам которого будет оглашен окончательный вердикт.



Напомним, 11 сентября Национальный антидопинговый трибунал Италии сообщил, что в пробе Погба обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного происхождения. Француз сдал допинг-пробу после матча 1-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0), в котором хавбек на поле не выходил. Сообщалось, что француз принял запрещенное вещество по совету своего друга-врача, который приобрел данный препарат в США.



В октябре стало известно, что повторная допинг-проба футболиста также показала положительный результат на тестостерон.



В нынешнем сезоне 30-летний Погба сыграл всего 52 минуты за «Ювентус». После этого он какое-то время был официально травмирован, а с октября просто не попадает в заявку.



Туринский клуб еще в сентябре сообщил о временном отстранении полузащитника. Также «бьянконери» рассматривают вариант расторжения контракта с французом. Погба в общей сложности сыграл за «Ювентус» 190 матчей, забив при этом 34 гола и отдав 41 ассист.