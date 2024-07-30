Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе Де Брёйне

Дата публикации: 30-07-2024

Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Ман Сити», высказался на тему будущего Кевина Де Брёйне.



«У меня не было с ним личного разговора, но в клубе сообщили, что по нему нет предложений. Для того, чтобы покинуть команду, нужно, чтобы было предложение. Не могу загадывать, что случится, но мне хотелось бы сохранить Кевина. Он много сделал для «Сити», потому решение будет принимать он сам», - цитирует специалиста ресурс «City Xtra».



Ранее ряд источников сообщили, что бельгиец согласился стать игроком «Аль-Иттихада».



Трудовой договор Де Брёйне с «горожанами» действует до 2025 года. В минувшем сезоне в активе 33-летнего хавбека 6 голов и 18 ассистов в 26 играх.



Transfermarkt.de оценивает Кевина в 50 000 000 евро.