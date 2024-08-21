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«Челси» объявил о подписании Феликса

Дата публикации: 21-08-2024

Переход Жоау Феликса в «Челси» официально состоялся. Информация появилась на сайте «пенсионеров».

«Я счастлив вернуться в клуб и жду начала тренировок. Я увидел много знакомых, с которыми работал в прошлый раз, и это здорово. Я был рад находиться здесь во время аренды и говорил семье и близким, что хотел бы вновь сыграть в Премьер-лиге. Вернуться сюда – чудесное чувство», - публикует заявление португальца сайт лондонской команды.

Цвета лондонцев Феликс защищал в январе-июне 2023 года. В 20 встречах за «Челси» он отличился 4 раза.

Соглашение Феликса с «синими» будет действовать до июня 2031 года.

По данным портала «Трансфермаркт», переход 24-летнего форварда обошелся «Челси» в 52 000 000 евро.

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