Батраков отреагировал на разговоры о «Зените»

Дата публикации: 29-09-2024

Алексей Батраков дал комментарии на тему возможного перехода в «Зенит». Хавбек «Локомотива» отметил, что предложений от петербургской команды у него нет.



«Подобное выдумывают сами журналисты. На мой взгляд, просто так. От «Зенита» у меня не было предложений. Я игрок «Локомотива» и намерен побеждать с ним в каждом матче», - публикует заявление 19-летнего футболиста ресурс «РБ Спорт».



Батраков стал настоящим открытием сезона 2024/2025. В 17 играх за «железнодорожников» он отметился 9 голами и 7 результативными передачами. В споре бомбардиров Лиги атакующий полузащитник делит первую строчку с Максимом Глушенковым.



Соглашение Батракова с «Локо» истекает в 2027 году. Рыночная стоимость россиянина составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de).