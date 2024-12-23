«Атлетико Минейро» заплатит ЦСКА 2,7 млн евро за переход Фукса

Дата публикации: 23-12-2024

Карьера Бруно Фукса продолжится в «Атлетико Минейро». Ресурс «Fala Galo» утверждает, что ЦСКА получит за своего защитника 2,7 млн евро. При этом бразильцы выплатят обозначенную сумму тремя траншами по 0,9 млн евро.



Ранее информацию о переходе Фукса в «Атлетико Минейро» подтвердили представители «армейцев».



Москвичи выкупили права на Бруно в августе 2020 года, заплатив за него «Интернасьоналу» 8 000 000 евро. Однако заиграть в России у бразильца не получилось. Он дважды уходил в аренду в «Атлетико Минейро». В соглашении между клубами присутствовало условие, по достижении которого у коллектива из Белу-Оризонти возникало обязательство по выкупу футболиста, что в итоге и произошло.



Рыночный ценник на Фукса равняется 2 млн евро (Transfermarkt.de).