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Жоау Феликс может продолжить карьеру в Турции

Дата публикации: 27-12-2024

По данным издания «AS», вторую часть сезона Жоау Феликс, принадлежащий «Челси», может провести в «Фенербахче».

Жозе Моуринью, возглавляющий турецкую команду, настаивает на подписании Феликса, отказываясь от варианта с Андерсоном Талиской из «Аль-Насра». К последнему «Фенербахче» также проявляет интерес.

Феликса не устраивает количество игровой практики, выделяемой ему в составе «аристократов». В сезоне 2024/2025 португалец провел за лондонцев 16 встреч (787 минут), в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

С «Челси» форвард связан трудовыми отношениями до июня 2031 года. Рыночный ценник на 25-летнего Жоау составляет 30 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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