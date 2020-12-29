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Наполи - Венеция 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
29 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 18-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Наполи
Венеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Венеция, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Венеция
Венеция
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Венеция0 : 2Наполи
22.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Наполи2 : 0Венеция
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Наполи
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 3Наполи
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Наполи0 : 1
05.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 3 : 1Наполи
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 1Наполи
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Венеция2 : 1
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 2Венеция
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Венеция2 : 2
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 0Венеция
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Венеция0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1740
2
Лига чемпионов
Наполи1738
3
Лига чемпионов
Интер М1637
4
Лига чемпионов
Лацио1734
5
Лига Европы
Фиорентина1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1731
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1723
10 Рома1719
11 Эмполи1719
12 Торино1719
13 Дженоа1716
14 Лечче1716
15 Комо1715
16 Верона1715
17 Парма1715
18
Зона вылета
Кальяри1714
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1710

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