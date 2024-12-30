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«Барселона» нашла усиление в АПЛ

Дата публикации: 30-12-2024

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «Mundo Deportivo», пишет, что «Барселона» нацелилась на Томаса Парти из «Арсенала».

Соглашение ганца с «пушкарями» действует до лета 2025 года, чем хотят воспользоваться в испанской команде. Если лондонцы не подпишут с хавбеком новый контракт, то по окончании сезона он станет свободным агентом. Для «Барселоны» данное обстоятельство имеет ключевое значение. Учитывая финансовые проблемы «сине-гранатовых», сегмент свободных агентов для клуба является приоритетным.

В текущем сезоне в активе Парти 25 матчей за «канониров» (2 забитых мяча, 2 ассиста).

Рыночный ценник на 31-летнего опорника составляет 15 млн евро (Transfermarkt.de).

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