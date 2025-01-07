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«Барселона» решила продать де Йонга

Дата публикации: 07-01-2025

«Diario Sport» информирует, что «Барселона» может расстаться с Френки де Йонгом. Каталонцы решили отказаться от услуг полузащитника и выставить его на трансфер.

Клубу не удалось договориться с нидерландцем о пролонгации соглашения. «Барселона» пыталась продлить контракт с де Йонгом с 2023 года, но тот в обозначенные сроки так и не дал ответа. Срок действия трудового договора с хавбеком истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего исполнителя 1 забитый мяч и 1 результативная передача в 14 встречах за «сине-гранатовых». Рыночный ценник на Френки составляет 45 млн евро («Transfermarkt»).

«Барселона» выкупила права на де Йонга у «Аякса» в 2019 году. Сумма трансфера составила 86 миллионов евро.

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